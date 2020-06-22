Родители в Бурятии не заметили тонувшего в реке сына

Маленький мальчик тайком от родителей выбрался с заднего сидения автомобиля, упал в реку и утонул. Мать и отец спохватились через несколько минут, но было поздно, сообщило региональное СУ СК России.

В пятницу днем на берегу притока реки Убукун в Селенгинском районе Бурятии было обнаружено тело полуторагодовалого мальчика. По предварительным данным, несколько семей с детьми выехали на отдых к водоему. Компания насчитывала семерых взрослых и 12 детей.

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Один из малышей в поездке уснул на заднем сиденье автомобиля. Приехав на место, родители не стали его будить, отвлеклись и начали обустраивать стоянку. Спустя несколько минут мальчик проснулся, выбрался из машины и пошел к протекающей рядом реке.

Не удержавшись на крутом берегу, ребенок упал в воду и утонул. Взрослые спохватились лишь спустя несколько минут и стали искать малыша. Вскоре на берегу они увидели его соску, а затем ниже по течению обнаружили тело.

Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.