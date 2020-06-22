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Фанаты раскритиковали фигуру Туктамышевой за фото в купальнике

Источник:
Sibnet.ru
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Фанаты раскритиковали фигуру российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой после танца в купальнике. Фото и видео она опубликовала в Instagram.

«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — подписала спортсменка пост, в котором кроме видео добавлены две фотографии в купальнике.

«Ты вроде спортсменка, а фигура не очень и талии вообще нет. Чем ты берешь, природной сексуальностью?», «У тебя талия широкая», — заметили они.

Большая часть пользователей при этом восхитились фигурой Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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