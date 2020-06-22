Грозы и град накроют Восточную Сибирь

Теплая погода с грозами и шквалистым ветром ожидается в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на неделе. В некоторых районах возможен град, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Бурятии и Забайкальском крае во вторник и среду ночью в некоторых районах дожди и грозы, возможен град. Ветер восточный с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура ночью +9… +14, местами +2… +7 градусов. Днем +23… +28, местами +17… +22 градуса.

В четверг и пятницу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер слабый, при грозе усиление до 18 метров в секунду. Температура ночью +9… +14, местами до +7 градусов. Днем +25… +30, местами до +23 градусов.

В Иркутской области в ближайшие три дня местами кратковременные дожди, возможен град. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, при прояснении +4… +9 градусов. Днем +24… +29, местами +18… +23 градуса.