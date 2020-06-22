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Грозы и град накроют Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Теплая погода с грозами и шквалистым ветром ожидается в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на неделе. В некоторых районах возможен град, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Бурятии и Забайкальском крае во вторник и среду ночью в некоторых районах дожди и грозы, возможен град. Ветер восточный с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура ночью +9… +14, местами +2… +7 градусов. Днем +23… +28, местами +17… +22 градуса.

В четверг и пятницу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер слабый, при грозе усиление до 18 метров в секунду. Температура ночью +9… +14, местами до +7 градусов. Днем +25… +30, местами до +23 градусов.

В Иркутской области в ближайшие три дня местами кратковременные дожди, возможен град. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, при прояснении +4… +9 градусов. Днем +24… +29, местами +18… +23 градуса.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

А народу сказал что живут хорошо и долго и положил болт!

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)