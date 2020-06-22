НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сбросившие с железнодорожного моста женщину отправятся за решетку

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Фото: © Алтайское ЛУ МВД России

Двое мужчин, в феврале сбросившие женщину с железнодорожного моста на лед, осуждены в Алтайском крае, их отправят за решетку, сообщает Алтайское ЛУ МВД России.

Инцидент произошел днем 6 февраля. Местный житель нашел женщину под железнодорожным мостом через реку Чумыш. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Позже выяснилось, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. В ночь на 6 февраля он вместе с 18-летним товарищем заманил женщину на мост через реку Чумыш и сбросил ее вниз. На льду женщина провела около восьми часов.

Уголовное дело было возбуждено по статья 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). Тальменский районный суд Алтайского края признал двух мужчин виновными и приговорил их к лишению свободы в восемь лет и шесть месяцев и восемь лет соответственно. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Еще по теме
Глава управления лесами Алтая попал под уголовное дело
Политическая активистка из Астрахани замуровала сына в бетон
Подросток оказался замешан в гибели мальчика в реке в Красноярске
Бабушка издевалась над семилетним внуком в Алтайском крае
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Подробности
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбросившие с железнодорожного моста женщину отправятся за решетку
Сибирь 22.06.2020 16:14
Жители Кузбасса потребовали отставки главы Новокузнецкого района
Сибирь 22.06.2020 16:08
Торговые центры в Новосибирске останутся закрытыми
Сибирь 22.06.2020 15:12
Жара и грозы придут в Новосибирск
Сибирь 22.06.2020 15:01
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
15628
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
5206
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
5183
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
3122
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Подробности
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....