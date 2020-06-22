Сбросившие с железнодорожного моста женщину отправятся за решетку

Двое мужчин, в феврале сбросившие женщину с железнодорожного моста на лед, осуждены в Алтайском крае, их отправят за решетку, сообщает Алтайское ЛУ МВД России.

Инцидент произошел днем 6 февраля. Местный житель нашел женщину под железнодорожным мостом через реку Чумыш. Он вызвал полицию и скорую помощь.

Позже выяснилось, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. В ночь на 6 февраля он вместе с 18-летним товарищем заманил женщину на мост через реку Чумыш и сбросил ее вниз. На льду женщина провела около восьми часов.

Уголовное дело было возбуждено по статья 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). Тальменский районный суд Алтайского края признал двух мужчин виновными и приговорил их к лишению свободы в восемь лет и шесть месяцев и восемь лет соответственно. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.