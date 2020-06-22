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Жители Кузбасса потребовали отставки главы Новокузнецкого района

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Жители нескольких поселков Центрального сельского поселения потребовали отставки главы Новокузнецкого района Андрея Шарнина, по их мнению, разработки угольных месторождений нарушают экологию в районе.

«Вы присылаете людей, не спрашивая разрешения на это нашего народа, который не хочет жить рядом с разрезом. Вы обрекаете нас на медленную гибель — нас, наших детей и внуков, не давая им возможность жить в родном краю, который еще остается прекрасным. Вы разрешите этим людям вламываться на наши земли и творить беззаконие. Мы подумали, что вы не подходите нам, мы вам объявляем недоверие и требуем, чтобы вы ушли с этого поста», — говорится в коллективном видеообращении, размещенном на YouTube.

Претензии местных жителей связаны с конфликтом вокруг строительства углепогрузочной станции вблизи поселка Черемза.

Местные СМИ писали, что активисты разбили лагерь на дороге к стройке будущей углепогрузочной станции. Они дежурили, чтобы не пустить строительную технику. Это привело к тому, что компания «Разрез Кузнецкий Южный» приостановила возведение углепогрузки.

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Кузбасс #Активисты #Недра и ТЭК
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