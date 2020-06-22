Торговые центры в Новосибирске останутся закрытыми

Торговые центры в Новосибирской области пока останутся закрытыми, а также магазины непродовольственных товаров, находящиеся в ТЦ, сообщила Sibnet.ru пресс-служба регионального правительства в ответ на запрос.

«Разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом... Торговые центры и магазины непродовольственных товаров, находящихся внутри торговых центров, не входят в перечень», — сообщила пресс-служба.

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С понедельника в Новосибирской области разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

Со среды также начнут принимать посетителей музеи и Новосибирский зоопарк с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Пока без посещения крытых павильонов.