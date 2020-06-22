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Торговые центры в Новосибирске останутся закрытыми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Торговые центры в Новосибирской области пока останутся закрытыми, а также магазины непродовольственных товаров, находящиеся в ТЦ, сообщила Sibnet.ru пресс-служба регионального правительства в ответ на запрос.

«Разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом... Торговые центры и магазины непродовольственных товаров, находящихся внутри торговых центров, не входят в перечень», — сообщила пресс-служба.

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С понедельника в Новосибирской области разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

Со среды также начнут принимать посетителей музеи и Новосибирский зоопарк с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Пока без посещения крытых павильонов.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....