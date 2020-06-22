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Чемпионка Европы по стрельбе умерла из-за осложнений при родах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Стрелковая ассоциация Сербии

Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета, сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович умерла из-за осложнений при родах, сообщается на сайте Федерации стрелкового спорта страны.

Спортсменка десять лет входила в сборную Сербии. На последнем чемпионате Европы в феврале этого года она завоевала две золотые медали — личную и в составе команды.

Величкович дважды принимала участие в Олимпийских играх — в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. В столице Бразилии она заняла седьмое место на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета.

Величкович стала матерью 20 дней назад, но возникли осложнения, пишет издание Danas. Все это время врачи боролись за жизнь женщины. Последнюю неделю Величкович провела в коме. Жизни ребенка ничего не угрожает.

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