Жара и грозы придут в Новосибирск

Волна холода отступит от Новосибирской области в ближайшие дни. Жителей региона ждет жара с грозами, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В понедельник и вторник по области ожидается потепление. Температура повысится в дневные часы до +25… +30 градусов, ночью до +11… +16. В среду будет прохладнее, а в четверг температура вновь вернется к исходной отметке», — сказал Ягудин.

По области со вторника по четверг ожидаются грозы и кратковременные дожди. В Новосибирске во вторник без осадков, а в среду и четверг также вероятны грозы. Температура воздуха будет держаться на отметке около +25 градусов.