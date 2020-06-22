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Жара и грозы придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Волна холода отступит от Новосибирской области в ближайшие дни. Жителей региона ждет жара с грозами, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В понедельник и вторник по области ожидается потепление. Температура повысится в дневные часы до +25… +30 градусов, ночью до +11… +16. В среду будет прохладнее, а в четверг температура вновь вернется к исходной отметке», — сказал Ягудин.

По области со вторника по четверг ожидаются грозы и кратковременные дожди. В Новосибирске во вторник без осадков, а в среду и четверг также вероятны грозы. Температура воздуха будет держаться на отметке около +25 градусов.

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