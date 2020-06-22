Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения

Астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной комической станции тень на поверхности нашей планеты.

«Прекрасный вид кольцевого солнечного затмения, открывшийся с нашего правого борта, когда мы пролетали над Китаем около 07.10 по Гринвичу. Неплохой повод проснуться утром в День отца», — поделился впечатлением Кэссиди.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020

Кольцеобразное затмение Солнца можно было наблюдать в воскресенье, 21 июня. При кольцеобразном затмении Луна закрывает центральную часть звезды, оставляя огненное кольцо.

Максимальную фазу 0,994 в 09.40 по московскому времени наблюдали в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана, сообщает Московский планетарий. В России было видно только, как маленький кусочек Луны снизу закроет звезду.