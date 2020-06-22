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Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной комической станции тень на поверхности нашей планеты.

«Прекрасный вид кольцевого солнечного затмения, открывшийся с нашего правого борта, когда мы пролетали над Китаем около 07.10 по Гринвичу. Неплохой повод проснуться утром в День отца», — поделился впечатлением Кэссиди.

Кольцеобразное затмение Солнца можно было наблюдать в воскресенье, 21 июня. При кольцеобразном затмении Луна закрывает центральную часть звезды, оставляя огненное кольцо.

Максимальную фазу 0,994 в 09.40 по московскому времени наблюдали в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана, сообщает Московский планетарий. В России было видно только, как маленький кусочек Луны снизу закроет звезду.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....