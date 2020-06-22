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Глава управления лесами Алтая попал под уголовное дело

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Начальника управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края заподозрили в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.

Фигурантом уголовного дела стал так же начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2017 году чиновники незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Из-за этого ущерб лесному фонду государства превысил 950 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник в управлении прошли обыски. Представители ведомства сообщили журналистам, что работают в обычном режиме.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....