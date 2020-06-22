Глава управления лесами Алтая попал под уголовное дело

Начальника управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края заподозрили в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.

Фигурантом уголовного дела стал так же начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2017 году чиновники незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Из-за этого ущерб лесному фонду государства превысил 950 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник в управлении прошли обыски. Представители ведомства сообщили журналистам, что работают в обычном режиме.