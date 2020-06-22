НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Хью Джекман получил главную роль в фильме «Феррари»

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме. Он будет посвящен конструктору и автогонщику Энцо Феррари, сообщил режиссер ленты Майкл Манн.

Лента повествует о соревнованиях Mille Miglia, прошедших летом 1957 года, когда погибли гонщик Ferrari и несколько зрителей. Самого гонщика обвинили в непредумышленном убийстве.

Манн представил картину закупщикам на Каннском кинорынке. Права на прокат приобрел Amazon. Режиссер занимался разработкой «Феррари» на протяжении двадцати лет, пишет «Культуромания».

Первоисточником является книга Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек и машина» (Enzo Ferrari — The Man And The Machine). Съёмки проекта намечены на 2021 год.

Еще по теме
Ефремов лишился роли вампира
Завершились съемки нового фильма о Викторе Цое
Второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно вышел в Wink
«Союзмультфильм» показал новых персонажей «Ну, погоди!»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбросившие с железнодорожного моста женщину отправятся за решетку
Сибирь 22.06.2020 16:14
Жители Кузбасса потребовали отставки главы Новокузнецкого района
Сибирь 22.06.2020 16:08
Торговые центры в Новосибирске останутся закрытыми
Сибирь 22.06.2020 15:12
Жара и грозы придут в Новосибирск
Сибирь 22.06.2020 15:01
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
15628
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
5206
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
5183
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
3122
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
60
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
50
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
45
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
32
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
32