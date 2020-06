Хью Джекман получил главную роль в фильме «Феррари»

Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме. Он будет посвящен конструктору и автогонщику Энцо Феррари, сообщил режиссер ленты Майкл Манн.

Лента повествует о соревнованиях Mille Miglia, прошедших летом 1957 года, когда погибли гонщик Ferrari и несколько зрителей. Самого гонщика обвинили в непредумышленном убийстве.

Манн представил картину закупщикам на Каннском кинорынке. Права на прокат приобрел Amazon. Режиссер занимался разработкой «Феррари» на протяжении двадцати лет, пишет «Культуромания».

Первоисточником является книга Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек и машина» (Enzo Ferrari — The Man And The Machine). Съёмки проекта намечены на 2021 год.