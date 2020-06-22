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Спецназ взял штурмом логово наркодельцов в Томске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники МВД в Томской области при поддержке отряда специального назначения «Гром» взяли штурмом квартиру наркодельцов. Пять человек устроили в ней «огород», выращивая коноплю, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, преступников было пятеро. Из них трое — родственники. Для культивирования конопли они оборудовали квартиру, оснастив ее всем необходимым: садовым инвентарем, лампами солнечного освещения, датчиками температуры, вентиляцией и вытяжкой.

Также «садовники» обзавелись различными удобрениями для подкормки наркосодержащих растений. Сотрудники МВД и отряда спецназначения «Гром» взяли штурмом квартиру.

Во время обысков обнаружено и изъято оборудование для выращивания конопли, кусты наркосодержащего растения «Марихуана», а также подготовленная к сбыту очередная партия наркотического средства. В отношении двоих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....