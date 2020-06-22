НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Турбазам Бурятии разрешили принимать российских туристов

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © Sibnet.ru

Туристы со всех регионов России смогут приехать на побережье Байкала со стороны Бурятии со 2 июля, сообщила представитель пресс-службы регионального Минтуризма.

При этом, обязательные требования по соблюдению эпидемиологической безопасности сохранятся. С 13 июня власти Бурятии отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в республику.

С 4 июля туроператор TUI будет предлагать программу «Здравствуй, Байкал», пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минтуризма республики. Раз в девять дней туристы будут вылетать чартерными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» из Домодедово в республику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Нелегальный» отдых в Горном Алтае?

С 1 июня туробъекты Бурятии открылись для жителей республики, в том числе гостиницы, турбазы и санатории на побережье Байкала. С 4 июня возобновили работу по приему туристов особо охраняемые природные территории, входящие в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

А с 18 июня в Забайкальском национальном парке разрешено принимать гостей из других регионов, но при условии их регистрации в Минздраве Бурятии.

Еще по теме
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
Продлен запрет на работу турбаз в Горном Алтае
Байкал оказался на третьем месте в рейтинге экологического туризма
Продажу путевок на озеро Арахлей в Забайкалье остановили
смотреть все
Экономика #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19
Подробности
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Спецназ взял штурмом логово наркодельцов в Томске. ВИДЕО
Сибирь 22.06.2020 13:21
Серная кислота вылилась после автоаварии в Красноярском крае
Сибирь 22.06.2020 12:55
Турбазам Бурятии разрешили принимать российских туристов
Сибирь 22.06.2020 12:44
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
Сибирь 22.06.2020 12:31
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
15404
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
5133
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
4943
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
3098
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19
Подробности
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
60
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
50
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
45
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
32
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
32