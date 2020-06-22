Турбазам Бурятии разрешили принимать российских туристов

Туристы со всех регионов России смогут приехать на побережье Байкала со стороны Бурятии со 2 июля, сообщила представитель пресс-службы регионального Минтуризма.



При этом, обязательные требования по соблюдению эпидемиологической безопасности сохранятся. С 13 июня власти Бурятии отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в республику.

С 4 июля туроператор TUI будет предлагать программу «Здравствуй, Байкал», пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минтуризма республики. Раз в девять дней туристы будут вылетать чартерными рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» из Домодедово в республику.

С 1 июня туробъекты Бурятии открылись для жителей республики, в том числе гостиницы, турбазы и санатории на побережье Байкала. С 4 июня возобновили работу по приему туристов особо охраняемые природные территории, входящие в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

А с 18 июня в Забайкальском национальном парке разрешено принимать гостей из других регионов, но при условии их регистрации в Минздраве Бурятии.