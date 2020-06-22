Ефремов лишился роли вампира

Роль деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы» не достанется Михаилу Ефремову. Те сцены, которые успели снять, вырежут, сообщил актер Дмитрий Лысенков.

Съемки ленты о вампирах стартовали в Смоленской области в начале года. Ефремова утвердили на роль деда Славы — бессмертного вампира Святослава Вернидубовича.

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«Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста. Но надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — цитирует КП Лысенкова.

Актер попал в смертельное ДТП 8 июня. По предварительным данным он сел за руль пьяным, не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.