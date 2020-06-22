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Серная кислота вылилась после автоаварии в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Грузовик с серной кислотой перевернулся на трассе в Красноярском крае, водитель погиб, сообщила ГИБДД по региону. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Северо-Енисейского района, некоторое количество реагента все же попало на землю.

По данным ГИБДД, 50-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением и опрокинул большегруз. Мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

Первоначально сообщалось, что разгерметизации цистерн с серной кислотой не произошло. Позже в единой дежурно-диспетчерской службы Северо-Енисейского района уточнили, что утечка была.

«Объем разлитого вещества — в пределах одного кубометра, площадь разлива составила четыре квадратных метра. Серная кислота из цистерн перекачана в специальные автоцистерны АО "Полюс-Логистика". Место разлива обработано биоразлагающим сорбентом. В дальнейшем поверхностный слой грунта будет собран и утилизирован установленным порядком», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

По версии компании «Полюс Красноярск», экологический ущерб местности незначителен.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

нина90

А народу сказал что живут хорошо и долго и положил болт!