Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске

Всем магазинам непродовольственных товаров вне зависимости от их площади разрешили открыться с понедельника в Новосибирской области. Музеи и новосибирских зоопарк откроются со среды, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

С понедельника в области разрешается работать всем магазинам непродовольственных товаров с отдельным входом. Площадь торговых точек не имеет значения, пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора.

Однако пока неясно, войдут ли в этот перечень магазины, находящиеся внутри торговых центров. Редакция Sibnet.ru направила соответствующий запрос в пресс-службу правительства области.

А в среду откроется новосибирский зоопарк, а также музеи города. Но в зоопарке не будут работать крытые павильоны, а посетители должны быть в масках. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что зоопарк из-за ограничений теряет примерно 31 миллион рублей в месяц.