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Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Елена Кондратенко, Sibnet.ru

Всем магазинам непродовольственных товаров вне зависимости от их площади разрешили открыться с понедельника в Новосибирской области. Музеи и новосибирских зоопарк откроются со среды, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

С понедельника в области разрешается работать всем магазинам непродовольственных товаров с отдельным входом. Площадь торговых точек не имеет значения, пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора. 

Однако пока неясно, войдут ли в этот перечень магазины, находящиеся внутри торговых центров. Редакция Sibnet.ru направила соответствующий запрос в пресс-службу правительства области.

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А в среду откроется новосибирский зоопарк, а также музеи города. Но в зоопарке не будут работать крытые павильоны, а посетители должны быть в масках. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что зоопарк из-за ограничений теряет примерно 31 миллион рублей в месяц.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

нина90

А народу сказал что живут хорошо и долго и положил болт!