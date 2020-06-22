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Завершились съемки нового фильма о Викторе Цое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Tim Penn / CC BY 2.0

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что съемки фильма «Цой» завершились. Он также рассказал, о чем пойдет речь в кинокартине.

Учитель ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой — «Рок» и «Последний герой». А сейчас завершил работу над новой картиной под названием «Цой».

«Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму "Цой", который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», — цитирует ТАСС Учителя.

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К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским. Изначально фильм носил рабочее название «47», теперь, по словам режиссера, он называется «Цой».

Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой — водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Водителя играет Евгений Цыганов, также в фильме снялись Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак.

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