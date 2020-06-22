Главный тренер ЦСКА собрался в отставку после разгрома от «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко захотел покинуть пост после разгрома от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Специалист уже сообщил о своем решении игрокам и написал заявление об уходе в отставку. Руководство ЦСКА собирается уговорить Гончаренко остаться до конца сезона-2019/2020, пишет «Чемпионат.com».

ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:4. В составе победителей дублем отметился бразильский полузащитник Малком, по голу записали на свой счет сербский защитник Бранислав Иванович и аргентинский форвард Себастьян Дриусси.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны.