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Главный тренер ЦСКА собрался в отставку после разгрома от «Зенита»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко захотел покинуть пост после разгрома от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Специалист уже сообщил о своем решении игрокам и написал заявление об уходе в отставку. Руководство ЦСКА собирается уговорить Гончаренко остаться до конца сезона-2019/2020, пишет «Чемпионат.com».

ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:4. В составе победителей дублем отметился бразильский полузащитник Малком, по голу записали на свой счет сербский защитник Бранислав Иванович и аргентинский форвард Себастьян Дриусси.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и дважды становилась серебряным призёром чемпионата страны.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

нина90

А народу сказал что живут хорошо и долго и положил болт!