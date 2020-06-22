Массовую вечеринку с танцами на крыше устроили в Омске

Молодые люди в Омске в ночь с субботы на воскресенье устроили в центре города шумную вечеринку с танцами на крыше остановки. Фото и видео дискотеки выложили в социальной сети «ВКонтакте».

«Опять стекла на остановке придется менять», — гласит подпись к фото. Подписчики в группе возмутились поведением молодых людей и указали, что танцевать на куполе остановки не стоило, тем более выкладывать это в Сеть.

Сейчас в Омске в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим самоизоляции. Массовое скопление людей запрещено. Проведением несанкционированной дискотеки заинтересовались правоохранительные органы области.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — прокомментировала Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

В Новосибирске в ночь с 23 на 24 мая также прошла массовая вечеринка в центре города во время действия режима самоизоляции. Позже ее участникам пришлось ответить в суде.