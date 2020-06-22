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Костный материал с минимальным риском отторжения создадут в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Костнопластический материал биологического происхождения разрабатывают новосибирские медики. Организм пациентов не будет отторгать чужеродный материал, сообщила заведующая лабораторией заготовки и консервации биотканей института, кандидат медицинских наук, врач-патологоанатом высшей категории Лилия Черданцева.

Для восстановления структуры поврежденной кости при хирургическом лечении, врачи чаще всего используют костно-пластические материалы биологического происхождения.

Ранее в новосибирском НИИТО разработали костно-пластический имплант «Депротекс». Он заполнял дефекты костной ткани, способствовал ее активному заживлению. Но при его использовании есть риск развития иммунологического конфликта в организме пациента. Это может стать причиной отторжения биоимпланта.

Сейчас исследователи трех научных институтов Сибири работают над совершенствованием материала для полного исключения возможности его отторжения организмом пациента, пишет ТАСС со ссылкой на Черданцеву.

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«Мы задались целью модификации уже разработанного материала, чтобы, во-первых, улучшить его биологическую безопасность и биосовместимость. Во-вторых, увеличить его лечебную эффективность за счет противовоспалительного действия», — отметила Черданцева.

По ее словам, новая модификация позволит избежать развития осложнений у пациентов в послеоперационный период, а также улучшить процесс заживления костной ткани.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

нина90

А народу сказал что живут хорошо и долго и положил болт!