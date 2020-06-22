Костный материал с минимальным риском отторжения создадут в Сибири

Костнопластический материал биологического происхождения разрабатывают новосибирские медики. Организм пациентов не будет отторгать чужеродный материал, сообщила заведующая лабораторией заготовки и консервации биотканей института, кандидат медицинских наук, врач-патологоанатом высшей категории Лилия Черданцева.

Для восстановления структуры поврежденной кости при хирургическом лечении, врачи чаще всего используют костно-пластические материалы биологического происхождения.

Ранее в новосибирском НИИТО разработали костно-пластический имплант «Депротекс». Он заполнял дефекты костной ткани, способствовал ее активному заживлению. Но при его использовании есть риск развития иммунологического конфликта в организме пациента. Это может стать причиной отторжения биоимпланта.

Сейчас исследователи трех научных институтов Сибири работают над совершенствованием материала для полного исключения возможности его отторжения организмом пациента, пишет ТАСС со ссылкой на Черданцеву.

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«Мы задались целью модификации уже разработанного материала, чтобы, во-первых, улучшить его биологическую безопасность и биосовместимость. Во-вторых, увеличить его лечебную эффективность за счет противовоспалительного действия», — отметила Черданцева.

По ее словам, новая модификация позволит избежать развития осложнений у пациентов в послеоперационный период, а также улучшить процесс заживления костной ткани.