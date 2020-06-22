Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса

Иммунитет, полученный от вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», — сказал Гинцбург в интервью «Красной звезде».

По его словам, при совместной работе с исследователями Минобороны РФ над вакцинами против вируса Эбола, удалось доказать, что продолжительность иммунитета при таком использовании вакцины сохраняется не менее чем на два года.

«Так как вакцина против коронавируса создана по такому же точно принципу и на основании той же самой платформы, то есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более», — подчеркнул академик.

Для того, чтобы перейти к массовой вакцинации населения России от коронавируса понадобится до 70 миллионов доз вакцины. «Предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка пятидесяти-шестидесяти, а возможно, и семидесяти миллионов доз данного препарата», — отметил .

Глава НИЦ Гамалеи подчеркнул, что «руководство страны, организации здравоохранения уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины».

Гинцбург напомнил, что недавно начались клинические испытания вакцины. «Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов», — отметил директор центра.