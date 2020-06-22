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Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом

Источник:
Россия 1
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Защита национальных интересов России предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами и это обычная мировая практика, заявил президент Владимир Путин

«Вы знаете, был период, когда Россия, как это ни грустно сказать, не смела заявить о своих национальных интересах. То, что мы это начали делать в начале 2000-х годов, я уверен, здесь нет ничего необычного, запредельного и не отвечающего мировой практике», — сказал Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин».

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Просто, по его словам, «далеко не все страны, не все государства имеют такую привилегию - бороться за свои интересы». «Между эгоизмом и защитой собственных национальных интересов огромное расстояние», — уточнил он.

Президент подчеркнул, что эгоизм — «сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с российскими партнерами».

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

нина90

А народу сказал что живут хорошо и долго и положил болт!