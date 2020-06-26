Фильм дня: «Американский психопат»

Фильм ужасов «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом в главной роли получился одновременно страшным и веселым, но вызвал негодования у активистов и феминисток.
США/Канада, 2000 год, режиссер Мэри Хэррон, 18+
В главной роли: Кристиан Бэйл
Слоган: Респектабельная внешность дьявола
Главный герой фильма — богатый нью-йоркский инвестиционный
банкир Патрик Бэйтмен. Он вращается в кругу состоятельных деловых
партнеров и красивых женщин, ужинает в модных ресторанах, очень много уделяет
внимания своей внешности — ухаживая за своей кожей, лицом и телом.
Он ненавидит все свое окружение, а единственной отрадой для него становится бездушно убивать бездомных людей и проституток. Но со временем статус его жертв повышается.
Фильм снят по мотивам одноименного романа Брета Истона Эллиса, опубликованного в 1991 году. Экранизация книги, повлиявшая на популярность и значимость произведения, в итоге стала причиной протестов и призывов не выпускать фильм.
Группа канадских активистов в Торонто добивалась запрета фильма, поскольку чуть ранее там состоялся процесс над серийным убийцей Полом Бернардо, который заявил, что на убийства его вдохновлял роман Эллиса.
Феминистская активистка и мачеха Кристиана Бэйла Глория Стейнем в свое время яростно протестовала против публикации романа и даже написала множество статей, критикующих писателя. Тем интереснее, что именно Бэйл снялся в роли главного героя в экранизации книги.