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Фильм дня: «Американский психопат»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм ужасов «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом в главной роли получился одновременно страшным и веселым, но вызвал негодования у активистов и феминисток.

США/Канада, 2000 год, режиссер Мэри Хэррон, 18+
В главной роли: Кристиан Бэйл
Слоган: Респектабельная внешность дьявола

Главный герой фильма — богатый нью-йоркский инвестиционный банкир Патрик Бэйтмен. Он вращается в кругу состоятельных деловых партнеров и красивых женщин, ужинает в модных ресторанах, очень много уделяет внимания своей внешности — ухаживая за своей кожей, лицом и телом.

Он ненавидит все свое окружение, а единственной отрадой для него становится бездушно убивать бездомных людей и проституток. Но со временем статус его жертв повышается.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Брета Истона Эллиса, опубликованного в 1991 году. Экранизация книги, повлиявшая на популярность и значимость произведения, в итоге стала причиной протестов и призывов не выпускать фильм.

Группа канадских активистов в Торонто добивалась запрета фильма, поскольку чуть ранее там состоялся процесс над серийным убийцей Полом Бернардо, который заявил, что на убийства его вдохновлял роман Эллиса.

Феминистская активистка и мачеха Кристиана Бэйла Глория Стейнем в свое время яростно протестовала против публикации романа и даже написала множество статей, критикующих писателя. Тем интереснее, что именно Бэйл снялся в роли главного героя в экранизации книги.  

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию