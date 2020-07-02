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Фильм дня: «Наркокурьер»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Наркокурьер» рассказывает о старике с необычным доходным занятием — перевозчике наркотиков. В основу ленты легла подлинная история 90-летнего курьера Лео Шарпе.

США, 2018 год, режиссер Клинт Иствуд, 18+
В главных ролях: Клин Иствуд, Таиса Фармига, Брэдли Купер

В центре сюжета одинокий пожилой мужчина Эрл Стоун (Иствуд). Его частный бизнес находится на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети, кажется, давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают непыльную, но прибыльную работенку — просто водить машину. Стоун соглашается и вскоре обнаруживает, что стал наркокурьером мексиканского картеля.

Криминальная драма, как ни удивительно, основана на реальных событиях. Создатели картины вдохновились статьей из журнала New York Times «The Sinaloa Cartels’ 90-Year-Old Drug Mule» (90-летний Мул из Синалоа-картелей), которая рассказывала о пойманном в 2011 году 90-летним Лео Шарпе, прошедшем Вторую мировую, а под старость, ввиду обстоятельств, ставшим одним из самых лучших перевозчиков наркотиков.

Клинт Иствуд:

«Это история о старом человеке, который по неосторожности был втянут в перевозку наркотиков… Он в ссоре со своей семьей и, конечно, пытается вернуться к ним... Так что в двух словах: фильм - интересное исследование характера»

Кстати, оригинальное название картины как раз «Мул» (The Mule). Так называют людей, перевозящих наркотики. Их могут заставлять или обманывать, платить им, но всегда такие люди не подозревают о том, что везут наркотики.

Мировая премьера фильма была связана с важным событием лично для Иствуда. На премьере общественность впервые увидела восьмого ребёнка Клинта Иствуда — дочь Лори. Она была передана на усыновление ещё до того, как режиссёр стал знаменитым, а теперь семья воссоединилась. От этого «Наркокурьер» кажется автобиографическим: Иствуд будто извиняется, что был более ответственным перед искусством, чем перед семьей.  

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