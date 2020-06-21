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Выходцы из Кавказа устроили массовую драку в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Выходцы из Кавказа устроили массовую драку в Норильске, видео с ней были опубликованы в сообществе «Типичный Норильск» в «ВКонтакте». Потасовка произошла на бытовой почве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

На кадрах видно, что несколько десятков молодых мужчин устроили потасовку, нанося друг другу удары ногами и руками. Позже на место подъезжают полицейские автомобили и участники драки разбегаются. Очевидцы в соцсетях пишут, что в конфликт вступили выходцы из Дагестана и Азербайджана.


«В дежурную часть полиции отдела МВД России по городу Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции», — говорится в сообщении ГУ МВД.

По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. Сейчас полицейские устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев. «Решается вопрос о привлечении граждан, принимавших участие в противоправных действиях к установленной законом ответственности», — сказано в сообщении.

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