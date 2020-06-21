Мать замурованного в бетоне ребенка призналась в его убийстве

Жительница Астраханской области, подозреваемая в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон под полом дома, призналась в убийстве сообщил представитель СУСК России по региону Андрей Хегай.

По информации следствия, во время проверки показаний на месте женщина сообщила о том, куда сбросила орудие преступления. «Она призналась», — приводит РИА Новости слова Хегая. «В настоящее время на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего», — отметил он.

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Тело 12-летнего ребенка было обнаружено в пятницу, 12 июня, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК.

При этом семья мальчика пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив. Мать ребенка была задержана и арестована на два месяца.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.