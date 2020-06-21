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Школьников попросили написать сочинение о собственных похоронах

Источник:
РИА Новости
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Фото: Zarateman / CC0

Восьмиклассникам школы при церкви Святого Павла в британском городе Лестер задали написать сочинение на тему собственных похорон.

Детям разослали анкету, в которой содержались вопросы, касающиеся этого мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

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Так, школьникам предлагалось ответить, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле и какая музыка должна звучать во время церемонии. Кроме того, ученикам предложили описать дизайн гроба, в котором они хотели бы быть похоронены.

Учебное учреждение уже принесло извинения, объяснив, что задание было выслано школьникам по ошибке.

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