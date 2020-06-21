НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученые обнаружили «эмбрион континента» в центре океана

Источник:
РИА Новости
282 0
Фото: © Michel de Saint Blanquat

Геологи из Франции и Австралии изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование «эмбрионального континента».

Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний, «гранитный» слой континентов.

Результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты, сообщает РИА Новости со ссылкой журнал Terra Nova.

#Аналитика
Возвращение гигантов: зачем Россия клонирует мамонтов

Острова архипелага — это, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Но наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть магматическое внедрение сиенитов, встречающихся только на континентах.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, авторы выяснили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 миллиона лет — от 11,6 до 7,9 миллионов лет назад.

Авторы сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен — это, по сути, «эмбрион континента», который через миллионы лет станет полноценным материком. В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.

Еще по теме
Гигантские запасы подземных вод обнаружили в Крыму
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
Расшифрован геном жившего на Алтае неандертальца
Найдена самая заразная мутация коронавируса
смотреть все
Технологии #Наука #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
•
Мать замурованного в бетоне ребенка призналась в его убийстве
•
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Подробности
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Две девушки погибли в опрокинувшейся Toyota в Новосибирской области
Сибирь 21.06.2020 17:43
Создан гражданский вариант арктического Ми-8
Сибирь 21.06.2020 15:18
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Сибирь 21.06.2020 14:39
Шаровая молния залетела в дом в Забайкалье и контузила пенсионеров
Сибирь 21.06.2020 14:07
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
14322
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
4919
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
3354
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
2970
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
•
Мать замурованного в бетоне ребенка призналась в его убийстве
•
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Лучше не ходить голодным, а поменять повара... За наши же деньги нам пропихивают тухляк и уверяют, что...

Иркут 69

Медальки вместо денег...? Смешно.

Partizan1996

Лучше ходить голодным, чем съесть этот " комплексный обед"

Drronum

Очень интересен вот этот пунктик "Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России,...

Lad1972

Да-да, супер-пупер-ракета это круто, мы уже описялись и обкакались...