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Две девушки погибли в опрокинувшейся Toyota в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Две девушки погибли в результате опрокидывания Toyota Vista в Ордынском районе Новосибирской области, которой управлял нетрезвый водитель без водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

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«21 июня в 5.15 (по местному времени) водитель автомобиля Toyota Vista, следуя по дороге в селе Усть-Алеус, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет. В результате ДТП две 19-летних девушки, находившиеся на заднем сидении автомобиля, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель 2000 года рождения находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Права на управление транспортным средством у мужчины отсутствуют.

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