Врачу Проценко присвоили звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда
РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем врачам за
борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Звания Героя Труда России удостоены также главный врач
городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская,
главный врач Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге Марина Бахолдина,
главный врач ГКБ №52 в Москве Марьяна Лысенко и врач Центра гигиены и
эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль.
Кроме того, глава государства подписал указы о награждении
медицинских работников и сотрудниов научных учреждений России за большой вклад
в борьбу с COVID-19 орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
В России 21 июня 2020 года отмечается День медицинского работника. 19 июня 2020 года президент РФ подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.
В 2020 году по инициативе президента был установлен еще один профессиональный праздник российских медиков - День работника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться ежегодно 28 апреля.