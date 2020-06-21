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Врачу Проценко присвоили звание Героя труда

Источник:
ТАСС
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 3.0

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем врачам за борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.  

Звания Героя Труда России удостоены также главный врач городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, главный врач Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге Марина Бахолдина, главный врач ГКБ №52 в Москве Марьяна Лысенко и врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль.

Кроме того, глава государства подписал указы о награждении медицинских работников и сотрудниов научных учреждений России за большой вклад в борьбу с COVID-19 орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

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В России 21 июня 2020 года отмечается День медицинского работника. 19 июня 2020 года президент РФ подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

В 2020 году по инициативе президента был установлен еще один профессиональный праздник российских медиков - День работника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться ежегодно 28 апреля.

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