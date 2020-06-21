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Создан гражданский вариант арктического Ми-8

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» начал Улан-Удэнском авиационном заводе серийное производство арктических Ми-8АМТ для гражданских заказчиков, сообщает пресс-службе компании.

Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении уже завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации.

«Одна из главных особенностей <...> — разработанная Национальным центром вертолетостроения "Миль и Камов" уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

Помимо системы подогрева трансмиссии, вертолет оснастили теплозащитой грузовой кабины и специальными теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации связывают не резиновые, а морозоустойчивые тефлоновые шланги.

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«Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики. Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков», — отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Для увеличения преодолеваемых вертолетом расстояний в машине установили дополнительные топливные баки. Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны.

Кроме того, в комплекс входят несколько навигационных систем определения местоположения вертолета, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот.



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