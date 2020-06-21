Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири

Температура ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется юге Западной Сибири, на Урале и в Поволжье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное понижение температуры в Поволжье. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Это также касается Урала. Кроме того, на 4-6 градусов ниже нормы на юге Западной Сибири», — сказал ТАСС Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, в ближайшие пять дней потепление на эти территории не придет.

«Все это время в этих районах будет такая аномалия», — отметил метеоролог.