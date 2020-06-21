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Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется юге Западной Сибири, на Урале и в Поволжье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное понижение температуры в Поволжье. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Это также касается Урала. Кроме того, на 4-6 градусов ниже нормы на юге Западной Сибири», — сказал ТАСС Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, в ближайшие пять дней потепление на эти территории не придет.

«Все это время в этих районах будет такая аномалия», — отметил метеоролог.



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