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Кадыров сообщил о результатах теста на антитела

Источник:
ТАСС
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — приводит ТАСС слова Кадырова.

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Он также отметил, что вместе с ним тест на антитела сдали участники сборной команды КВН Чеченской Республики, которые, отложив подготовку к турниру, работали во время пандемии волонтерами, заботясь о больных. Тесты четверых из них оказались положительными.

Ранее СМИ сообщали о якобы госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус, однако официально эта информация не подтверждалась. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сообщения о болезни главы региона сплетнями.

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