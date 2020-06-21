Политическая активистка из Астрахани замуровала сына в бетон

Женщина, подозреваемая в убийстве 12-летнего сына, оказалась известной в Астрахани личностью, сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин. В 2019 году она участвовала в кампании по выборам губернатора Астраханской области.

По данным СУ СК России по Астраханской области, 4 марта 2020 года 12-летний ребенок не вернулся домой после прогулки, 3,5 месяца его искали полиция и волонтеры. 19 июня ребенка нашли мертвым, следствие считает, что его убила мать ударом гантели по голове, после чего забетонировала тело в подвале дома.

«Я узнал из СМИ, что мальчика нашли. А я знал, что у бывшего члена совета нашей партии пропал сын. Проверил. Оказалось, что это Галина Морозова - бывший член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия". В этом году она должна была идти на выборы в гордуму от КПРФ. Прошлым летом она разорвала с нами (отделением "Справедливой России") отношения», — сказал агентству ТАСС Шеин.

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Морозова также входит в экспертный совет по стратегии социально-экономического развития Астраханской области при губернаторе региона, уточнил агентству источник в правоохранительных органах. В 2019 году она выдвигала свою кандидатуру на выборы губернатора Астраханской области, но ей было отказано в регистрации.

Как сообщили в центре социальной поддержки населения Советского района Астрахани, семья убитого мальчика на учете не состояла.