Путин распорядился сохранить доплаты медикам

Президент России Владимир Путин заявил, что все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, будут сохранены в июле и августе. Они будет также учтены при начислении отпускных.

По словам Путина, благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков «эпидемия начинает отступать». Однако президент напомнил, что борьба с коронавирусом продолжается, а нагрузка и риски все еще высоки.

«Полагаю необходимым еще на два месяца — июль и август — сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — приводит ТАСС слова президента.

Он отметил, что в период эпидемии вместе со своими старшими коллегами работали свыше 15 тысяч студентов-ординаторов, аспирантов. Президент указал, что молодые люди получили настоящее боевое крещение и прошли проверку на верность своей будущей профессии.

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Глава государства считает необходимым поощрить этих студентов. Путин попросил кабмин предложить конкретные механизмы, в том числе льготы и преференции при продолжении учебы по специальности.

По словам президента, все дополнительные выплаты к зарплатам медиков за работу по борьбе с коронавирусом будут учтены для расчета их отпускных, а регионы получат средства на эти нужды.

«Считаю правильным поступить так: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть обязательно учтены при расчете отпускных для медицинских работников, независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск», — сказал Путин.