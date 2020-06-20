Путин поручит военным помочь Забайкалью

Министр обороны Сергей Шойгу получит приказ содействовать строительству детской больницы в Забайкальском крае, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

Врач-терапевт городской клинической больницы №1 в Забайкальском крае Елена Зобнина рассказала президенту, что есть проектная документация на строительство новой краевой детской больницы и попросила президента поддержать этот проект.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой представить 22 июня предложения по поводу строительства данного объекта, а также подчеркнул, что помощь в строительстве больницы окажут военные.

Действующему корпусу детской больницы в Забайкальском крае 96 лет, она давно нуждается в новом здании. Новый проект предполагает строительство шестиэтажного здания с вертолетной площадкой на лесном участке.