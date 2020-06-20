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Путин поручит военным помочь Забайкалью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу получит приказ содействовать строительству детской больницы в Забайкальском крае, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

Врач-терапевт городской клинической больницы №1 в Забайкальском крае Елена Зобнина рассказала президенту, что есть проектная документация на строительство новой краевой детской больницы и попросила президента поддержать этот проект.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой представить 22 июня предложения по поводу строительства данного объекта, а также подчеркнул, что помощь в строительстве больницы окажут военные.

Действующему корпусу детской больницы в Забайкальском крае 96 лет, она давно нуждается в новом здании. Новый проект предполагает строительство шестиэтажного здания с вертолетной площадкой на лесном участке.

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Удавиков

Один из главных лоббистов по ввозу пальмового масла в Россию, молочку развалили, население на суррогат...

Иркут 69

После Путина будет Путин... 😀Ну прямо ода великому цезарю, ни дать ни взять

Disobedient

Одну комиссию еще не отменили, а уже ввели новую.))Этот экономист от нибога так и не желает снижать прибыль...

Archangel3339

ЦитатаПутина будет ПутинКлонирование, трансценденция или кибернетика?

Drronum

После Путина будет Путин...Добавил бы еще -Путин жил, Путин жив, Путин будет жить! Прямо идейный путинец...правда...