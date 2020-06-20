Озвучено вероятное направление удара США по России

Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, поэтому американские военные прорабатывают нанесение ударов по нашей стране через него, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс», — сказал Шурыгин в беседе с газетой «Известия», комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике.

Кратчайший маршрут из США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири проходит через Арктику, подчеркнул российский эксперт. Именно поэтому регион обладает повышенной ценностью для военных.

Шурыгин отметил, что плотность ПВО СССР и стан Варшавского договора в Европе оставила США «единственный коридор». После того, как СССР перекрыл арктическое направление системами ПВО, американские военные перешли на крылатые ракеты.

Эксперт напомнил, что после того как Соединенным Штатам пришлось перейти на крылатые ракеты. И для этого американцам необходимо выпустить их со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия российской противовоздушной обороны.