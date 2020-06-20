Выпускникам предложили поступить в вузы онлайн

Выпускникам впервые стал доступен суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн», с его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

С помощью сервиса можно выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний.

Также можно отслеживать свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление, внести изменения в заявление, узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. Все функции доступны из личного кабинета пользователям, очное присутствие абитуриента в вузе не требуется.

Чтобы подать в ВУЗ документы через сервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы — копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении.

Документы можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.