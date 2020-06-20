Назван лучший способ оздоровления организма

Лучшим способом продления жизни и оздоровления организма является ходьба, заявил главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия.

Специалист уточнил, что в среднем люди, которые ходят минимум два часа в неделю, живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

«Ходьба для человека, который профессионально не занимался, — это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания», — цитирует медика телеканал РЕН ТВ.

Однако Бокерия предостерег россиян, находившихся долгое время на самоизоляции, от резкого повышения физических нагрузок. По его словам, необходимо следить за пульсом. Если он увеличится на 25%, нужно прекращать тренировку.