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Путин пообещал медикам медали и ордена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские медики получат высокие награды от государства за борьбу с коронавирусом, об этом глава государства рассказал в ходе видеоконференции.

«Беспримерные свершения во имя своего народа, Родины, безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства. Поэтому мной подписан Указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград», — цитирует Путина сайт Кремля.

Учрежден орден Пирогова — в честь великого русского врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а также медаль Луки Крымского — в честь врача, святителя и подвижника.

«В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал», — подчеркнул глава государства.

Также Путин поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам. «Положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объёме, без налоговых удержаний — что называется, чистыми», — уточнил он.

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