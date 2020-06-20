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Экспертиза признала Ефремова вменяемым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов вменяем.

«Признан вменяемым», — цитирует источник в правоохранительных органах РИА Новости. Психолого-психиатрическая экспертиза была назначена после задержания известного артиста, ее проводили независимые медики.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Через несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил у семьи Захарова прощения и предложил материальную помощь. Однако семья Захарова отказалась от какой-либо помощи. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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Удавиков

Один из главных лоббистов по ввозу пальмового масла в Россию, молочку развалили, население на суррогат...

Иркут 69

После Путина будет Путин... 😀Ну прямо ода великому цезарю, ни дать ни взять

Disobedient

Одну комиссию еще не отменили, а уже ввели новую.))Этот экономист от нибога так и не желает снижать прибыль...

Archangel3339

ЦитатаПутина будет ПутинКлонирование, трансценденция или кибернетика?

Drronum

После Путина будет Путин...Добавил бы еще -Путин жил, Путин жив, Путин будет жить! Прямо идейный путинец...правда...