Экспертиза признала Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов вменяем.

«Признан вменяемым», — цитирует источник в правоохранительных органах РИА Новости. Психолого-психиатрическая экспертиза была назначена после задержания известного артиста, ее проводили независимые медики.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Через несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил у семьи Захарова прощения и предложил материальную помощь. Однако семья Захарова отказалась от какой-либо помощи. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.