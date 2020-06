Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft неожиданно выпустила обновление для Windows 7, хотя официальная поддержка операционной системы завершилась 14 января 2020 года.

Теперь пользователи после установки патча «семерки» использовать «привилегию» Windows 10 — браузер Edge на движке Chromium. Именно его устанавливает в систему обновление за номером KB4567409.

После установки патча в системе окажется установлен обновленный Edge. При этом он не заменит собой Internet Explorer. Так как KB4567409 не является обязательным обновлением безопасности, то пользователи могут смело его проигнорировать.

Официально на сайте Microsoft патч описывается так: "Update for the new Microsoft Edge for Windows 7 SP1 and Windows 8.1, mainly for non-business users on Windows 7».