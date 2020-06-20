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Слово «эскимо» посчитали оскорбительным для эскимосов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chmee2 / CC BY-SA 3.0

Дочерний производитель мороженого Nestle в США откажется от названия «эскимо», так как его посчитали оскорбительным для эскимосов.

Компания также поменяет визуальную составляющую бренда. Сейчас на логотипе мороженого изображен мальчик в традиционной одежде эскимосов, передает Reuters. Официальное название серии популярного мороженого сейчас — Eskimo Pie.

Решение было принято после того, как некоторые другие американские корпорации отказались от «расистских» логотипов. Так, бренд Uncle Bens компании Mars перестал использовать изображения афроамериканцев, аналогичные шаги предприняло PepsiCo.

Корпорации меняют бренды после митингов против расизма в США, которые идут с конца мая 2020 года. Массовые беспорядки начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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