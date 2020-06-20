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Россия отменила учения по изоляции Рунета

Источник:
Интерфакс
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Фото: © Sibnet.ru

Минкомсвязи отменило вторые подряд учения по изоляции Рунета из-за эпидемии COVID-19. Мероприятие должно было пройти 20 июня.

В ходе учений планировалось проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте», отработать «противодействия угрозам» в условиях внешних воздействий природного и техногенного характера.

К учениям предполагалось привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского». Предыдущие учения, планировавшиеся 20 марта, тоже отменили из-за эпидемии.

Минкомсвязи рассчитывает, что «проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID-19». Следующие учебные изоляции Рунета планируется провести 20 сентября и 20 декабря.

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