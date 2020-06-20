Кольцеобразное затмение Солнца: что увидят в России

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет в воскресенье, 21 июня. В России будет видно только, как маленький кусочек Луны снизу закроет звезду.

При кольцеобразном затмении Луна закрывает центральную часть звезды, оставляя огненное кольцо. Максимальную фазу 0,994 в 09.40 по московскому времени смогут наблюдать в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана, сообщает Московский планетарий.

В России затмение с небольшой фазой (от 0,1 до 0,4) будет видно на значительной части территории от запада до востока. С севера область видимости затмения будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга (наибольшая фаза равна нулю).

Эта линия пройдет в Европейской части России по Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, по Ярославской, Костромской и Кировской областям и Республике Коми, а далее перейдет в Сибирь вблизи Северного полярного круга, пройдет чуть южнее Якутска и выйдет в Охотское море. При наблюдениях из этих районов интересна фиксация моментов касания дисков Солнца и Луны и наблюдения лунных гор.

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана.

Смотреть на Солнце можно только вооруженным глазом. Обычные телескопы можно использовать только с апертурными солнечными фильтрами, в крайнем случае подойдет плотное сварочное стекло.