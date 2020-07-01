Фильм дня: «Непрощенный»

Фильм «Непрощенный» — подлинная история советского и российского архитектора Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе жену и маленькую дочь.

Россия, 2018 год, режиссер Сарик Андреасян, 16+

В главной роли: Дмитрий Нагиев

1 июля 2002 года в небе над Германией над Боденским озером столкнулись два самолета: грузовой и пассажирский. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на обоих самолётах —11 членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых было 52 ребёнка.

Сюжет фильма основан на судьбе одного из родственников погибших в катастрофе. При столкновении самолётов над Боденским озером гибнут жена и дети инженера-строителя Виталия Калоева. Не дождавшись справедливого решения суда, он выслеживает и незапланированно убивает авиадиспетчера Петера Нильсена, который дежурил в ту ночь, и по вине которого, как считает Калоев, погибла его семья.

Чтобы достоверно воссоздать события, показанные в фильме, режиссер лично встречался с Виталием Калоевым. Он отдал ему сценарий, но тот отказался его читать, чтобы вновь не переживать страшные моменты своей жизни.

Виталий Калоев с братом, о котором также рассказано в фильме, а также другие родственники погибших в катастрофе, присутствовали на премьере фильма.

«Родственники плакали. Один из них подошел после показа: "пройдем с нами". В комнате, куда мы пошли, находились Виталий Калоев и его близкие. Они молчали. Я сказал: "простите, если что-то не так". И услышал в ответ: "пусть все дети попадут в рай, если он существует". Мы сидели за одним столом, и Виталий Константинович сказал: "это не фильм, это история". И меня отпустило. Их тоже», — рассказывал Андреасян после премьеры картины.