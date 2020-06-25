НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Ночной дозор»

Источник:
Sibnet.ru
164 0

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» не получил восторженных отзывов кинокритиков, но заслужил внимание как первый блокбастер и новое российское фантастическое кино.

25 июня 1961 года родился режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Работать в кинематографе он начал с 1993 года, после нескольких успешных лет в рекламе. Но именно фильм «Ночной дозор» сделал его по-настоящему известным. После него Бекмамбетов был приглашен в Голливуд для участия в ряде проектов «Fox».

Россия, 2004 год, режиссер Тимур Бекмамбетов, 16+
В ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Виктор Вержбицкий, Мария Порошина

«Ночной дозор» снят по мотивам одноимённого романа Сергея Лукьяненко. Фильм рассказывает о тайной борьбе светлых и тёмных мистических сил в современной Москве.

В предыстории сообщается, что когда-то силы добра и зла между собой боролись, но поняли, что их шансы равны. Тогда беспощадный бой прекратился, и появился Ночной дозор для контроля сил Тьмы и Света. Но через тысячу лет является Великий Иной, которому суждено перейти на сторону зла, и мир погрузится во тьму.

Далее события уже переносятся в Москву 1990-х. Зрители знакомятся с Антоном Городецким (Хабенский), который оказывается в Ночном дозоре и, нарушая правила, меняет ход игры темных и светлых сил.

Критики снисходительно отнеслись к огрехам сюжета, и в основном хвалили Бекмамбетова, сумевшего удивить зрителя и показать масштабную русскую фантастику. Сам Бекмамбетов безжалостно отозвался о своем творении спустя 10 лет после выхода ленты.

Тимур Бекмамбетов:

«Посмотрел недавно "Ночной дозор" впервые за десять лет. И очень удивился. С одной стороны, волнительно, с другой — неприятно, потому что многое хочется переделать».

В целом, «Ночной дозор» имел большой успех в прокате. Тогда, в 2004 году, фильм стал открытием для публики. Картину называли первым российским блокбастером» и считали прорывом российского кино. 

Еще по теме
Фильм дня: «Боец»
Фильм дня: «Брестская крепость»
Фильм дня: «Кто подставил кролика Роджера»
Фильм дня: «Догвилль»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял тост за будущие победы
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Как это работает
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
Сибирь 24.06.2020 16:42
Новосибирский зоопарк открылся после «карантина»
Сибирь 24.06.2020 08:00
Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы
Сибирь 23.06.2020 20:54
Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу
Сибирь 23.06.2020 19:45
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
24170
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6325
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4159
Microsoft внезапно обновила Windows 7
3848
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял тост за будущие победы
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

_ASUS__

частично, но не всецело ... виноваты сша и европа которые по сути развели януковича на политический шантаж...

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

D16

Чтобы он, как Элли, унёс и тебя в канзас? Сходи к Гудвину, хотя...!