Фильм дня: «Ночной дозор»

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» не получил восторженных отзывов кинокритиков, но заслужил внимание как первый блокбастер и новое российское фантастическое кино.

25 июня 1961 года родился режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Работать в кинематографе он начал с 1993 года, после нескольких успешных лет в рекламе. Но именно фильм «Ночной дозор» сделал его по-настоящему известным. После него Бекмамбетов был приглашен в Голливуд для участия в ряде проектов «Fox».

Россия, 2004 год, режиссер Тимур Бекмамбетов, 16+

В ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Виктор Вержбицкий, Мария Порошина

«Ночной дозор» снят по мотивам одноимённого романа Сергея Лукьяненко. Фильм рассказывает о тайной борьбе светлых и тёмных мистических сил в современной Москве.

В предыстории сообщается, что когда-то силы добра и зла между собой боролись, но поняли, что их шансы равны. Тогда беспощадный бой прекратился, и появился Ночной дозор для контроля сил Тьмы и Света. Но через тысячу лет является Великий Иной, которому суждено перейти на сторону зла, и мир погрузится во тьму.

Далее события уже переносятся в Москву 1990-х. Зрители знакомятся с Антоном Городецким (Хабенский), который оказывается в Ночном дозоре и, нарушая правила, меняет ход игры темных и светлых сил.

Критики снисходительно отнеслись к огрехам сюжета, и в основном хвалили Бекмамбетова, сумевшего удивить зрителя и показать масштабную русскую фантастику. Сам Бекмамбетов безжалостно отозвался о своем творении спустя 10 лет после выхода ленты.

Тимур Бекмамбетов:



«Посмотрел недавно "Ночной дозор" впервые за десять лет. И очень удивился. С одной стороны, волнительно, с другой — неприятно, потому что многое хочется переделать».

В целом, «Ночной дозор» имел большой успех в прокате. Тогда, в 2004 году, фильм стал открытием для публики. Картину называли первым российским блокбастером» и считали прорывом российского кино.