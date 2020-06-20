НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Безработица в России выросла до максимума

Источник:
Sibnet.ru
237 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тысяч человек и составила 4 миллиона 513 тысяч человек, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные.

Уровень безработицы в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года, когда равнялся 6,5%, при этом ровно 6,0% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

Согласно данным ведомства, в августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года — 4,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных в мае выросла до 2 миллионов 143 тысяч человек с 1 миллиона 311 тысяч человек в апреле и 727 тысяч в марте.

Еще по теме
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии
Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт
Продлен срок выплаты пособия по безработице
смотреть все
Экономика #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
Безработица в России выросла до максимума
•
Коронавирусу предсказали новую опасную фазу
•
Гигантские запасы подземных вод обнаружили в Крыму
•
Кольцеобразное затмение Солнца: что увидят в России
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Путин потребовал восстановить окружающую среду в Норильске
Сибирь 19.06.2020 20:17
Подросток оказался замешан в гибели мальчика в реке
Сибирь 19.06.2020 18:03
Бабушка издевалась над семилетним внуком в Алтайском крае
Сибирь 19.06.2020 17:51
Детские сады снова заработают в Омске после режима самоизоляции
Сибирь 19.06.2020 16:39
Самое популярное
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7935
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
3842
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
2904
Полиция высказалась по поводу невозбуждения дел по убитой девочке
2543
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Безработица в России выросла до максимума
•
Коронавирусу предсказали новую опасную фазу
•
Гигантские запасы подземных вод обнаружили в Крыму
•
Кольцеобразное затмение Солнца: что увидят в России
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
49
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
32
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
30
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
30