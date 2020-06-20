Безработица в России выросла до максимума

Общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тысяч человек и составила 4 миллиона 513 тысяч человек, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные.

Уровень безработицы в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года, когда равнялся 6,5%, при этом ровно 6,0% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

Согласно данным ведомства, в августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года — 4,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных в мае выросла до 2 миллионов 143 тысяч человек с 1 миллиона 311 тысяч человек в апреле и 727 тысяч в марте.