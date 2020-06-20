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Умер автор легендарной песни группы «Альянс»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/id153407769

Музыкант группы «Альянс» Олег Парастаев умер утром 20 июня, сообщается на его странице во «ВКонтакте». Мужчине был 61 год.

«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!», — говорится в сообщении.

Парастаев — автор музыки и текста самой известной песни «Альянса» под названием «На заре». В апреле 2019 года музыкант объявил о восстановлении первого клипа к песне «На заре», который ранее был неизвестен широкой публике.

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