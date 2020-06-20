Умер автор легендарной песни группы «Альянс»

Музыкант группы «Альянс» Олег Парастаев умер утром 20 июня, сообщается на его странице во «ВКонтакте». Мужчине был 61 год.

«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!», — говорится в сообщении.

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Парастаев — автор музыки и текста самой известной песни «Альянса» под названием «На заре». В апреле 2019 года музыкант объявил о восстановлении первого клипа к песне «На заре», который ранее был неизвестен широкой публике.