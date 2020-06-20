Завершилось следствие по делу стрелка Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, где погибли восемь человек.

Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев рассказал журналистам, что подписан протокол об окончании предварительного следствия. Ориентировочно к 29 июня следствие планирует начать ознакомление подзащитного с материалами уголовного дела, передает ТАСС.

Ранее в пятницу Читинский гарнизонный суд продлил арест Шамсутдинову на три месяца — до 25 сентября 2020 года. Соответствующее ходатайство внесло следствие, общий срок нахождения под стражей составит 11 месяцев.

Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Минобороны РФ сообщило, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Также параллельно было возбуждено еще одно уголовное дело по факту неуставных отношений в части, где служил Шамсутдинов.